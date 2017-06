'Een strik erom en wegwezen'

Den Haag gaat in Amsterdam extra toeristen trekken. Helemaal prima, vinden ze in de hoofdstad. ,,Misschien vinden jullie die luidruchtige Engelsen wél leuk.''

,,Inpakken, strik erom en wegwezen.'' De Amsterdammers rond het hoofdstedelijke Centraal Station winden er geen doekjes om. Als Den Haag ze wil, mag de hofstad ze hebben, de hordes toeristen die het Amsterdamse centrum dagelijks overspoelen. Geheel gratis en voor niks.

,,Misschien vinden jullie ze wél leuk, die luidruchtige Engelsen met hun vrijgezellenparty's. Die aanstaande bruidegommen in hun piemelpakken en prinsessenjurken'', zegt studente Richelle vilein. ,,Of die Spanjaarden die geregeld met dertig man de stoep blokkeren, net als jij even een boodschap wil doen,'' zegt Giorgio (18), in weerwil van z'n voornaam een geboren hoofdstedeling.

Ja, de Amsterdammers zijn het spuugzat. Toerisme is prachtig, toerisme is profijtelijk, maar eens keert de wal het schip. En die tijd lijkt aangebroken, nu er dit jaar naar verwachting 17 miljoen toeristen naar de veel te kleine binnenstad komen. Tot op het hoogste niveau breekt Amsterdam zich het hoofd over hoe de toeristische pijn te verzachten.

Verlossen

En dat gaat rigoureus. Neem het verrassende nieuws van deze week: Amsterdam en Den Haag sloten een deal om samen bezoekers van de hoofdstad naar de hofstad te lokken. Jawel, Den Haag gaat Amsterdam helpen verlossen van de vloedgolf aan toeristen die de hoofdstad teistert.

Via billboards op de Amsterdam- se treinstations en via schermen op luchthaven Schiphol wordt Den Haag binnenkort als toeristisch alternatief voor de hoofdstad aangeprezen. Ook online gaat Amsterdam Marketing de hofstad flink 'promoten'. De marketingclub ontvangt in drie jaar tijd 150.000 euro voor die klus.

Quote Den Haag kan toeristisch nog flink groeien Karsten Klein

,,Een prachtige deal'', vindt de Haagse toerisme-wethouder Karsten Klein (CDA). Een originele win-win ook, want: ,,Den Haag kan toeristisch nog flink groeien, terwijl Amsterdam pas op de plaats wil maken.'' Het enthousiasme van de wethouder is goed te begrijpen. Den Haag kent immers een ernstig gebrek aan banen voor de laagopgeleiden. En juist via de groei van het lokale toerisme valt er grote winst te boeken.

Maar willen we het ook? Zien de Hagenaars het zitten dat de toeristen straks in drommen door hun binnenstad struinen? Lokale marketeers dempen de vrees: Den Haag trekt vooral 'kwaliteitstoeristen', oftewel gezinnen en expats. De luidruchtige, blowende buitenlandse jongeren komen hier niet naartoe.

En straks ook niet, denkt Marco Esser van Den Haag Marketing. Want de billboards in Amsterdam en op Schiphol gaan heus de Doublet- en Geleenstraat niet als alternatief voor de Wallen aanprijzen. Of de Haagse coffeeshops promoten die volgens de Roemeense toerist Horia in het geheel niet onderdoen voor hoofdstedelijke blowgelegenheden.

Quote Ze hebben er mooie stranden waar je prima je roes kunt uitslapen Horia

Het schrikbeeld van de Haagse marketingmensen staat deze donderdag op Schiphol zijn vriendelijke zelf te zijn. Ja, Horia is met vrienden op weg naar Amsterdam, maar komt graag nog eens naar Den Haag toe: ,,Ik ben er al een keer geweest'', zegt hij niet zonder trots. ,,Ze hebben er mooie stranden waar je prima je roes kunt uitslapen.'' En fijne coffeeshops dus: ,,Weet je: Cremers is de beste die er in Holland te vinden is'', zegt Horia. ,,Dáár moeten jullie reclame voor gaan maken.''

Tekst loopt door onder video.

Nou, nee dus. Den Haag mikt op een ander soort Amsterdamse toeristen. Bezoekers die in het Rijksmuseum tevergeefs op zoek gaan naar het Meisje met de Parel, omdat het schilderij van Vermeer toch echt het topstuk is van het Haagse Mauritshuis. Liefhebbers van de monarchie ook, die zich in Den Haag kunnen laven aan 'het rijke koninklijke leven', zoals Esser van Den Haag Marketing het noemt. Kortom, de categorie bezoekers die minder lawaaiig is en meer kapitaalkrachtig.

Conferentieoord

Zoals de twee Australiërs die op de laatste dag van hun vier weken durende Europa-tour nog even Amsterdam doen. 'The Hague' doet bij de heren slechts in de verre verte een belletje rinkelen. ,,Is dat niet zoiets als een conferentieoord van de UN?''

Eenmaal bijgepraat over de toeristische verworvenheden van de hofstad zien de Australiërs een bezoekje best zitten: de regeringsgebouwen, de koninklijke paleizen, de mooie musea, de stranden: het klinkt best indrukwekkend, vinden ze. ,,Als we nog een keertje naar Europa gaan dan lijkt Den Haag ons wel wat.''

Quote Laat die schreeuwerige soa-knotsen lekker wegblijven uit ons stadje Hagenaar Sebastiaan

Het Haagse stadsbestuur ziet ze graag komen. Maar de hamvraag is en blijft natuurlijk: valt dat wel te sturen? Kan Den Haag precies die toeristen lokken die ze graag wil hebben?

Niet iedereen is daarvan overtuigd. Zo houdt Hagenaar Sebastiaan vrees voor de drankzuchtige hordes. ,,Laat die schreeuwerige soa-knotsen lekker wegblijven uit ons stadje. Stuur ze maar door naar Rotterdam.''