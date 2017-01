Een trip vol studentikoze grappen

Ode

Van de Witte: ,,De Jeugd en musical, die twee zijn eigenlijk niet te rijmen. Dat is ook meteen de grap natuurlijk. Zij hebben een hekel aan theater, dat vinden ze iets ridicuuls. Mijn doel was een voorstelling maken waarvan ze zouden zeggen: theater blijft ridicuul, maar dit is wel echt tof. Ze moeten er volledig achter staan. Als dat het geval is, dan gaat hun publiek het ook leuk vinden en weet het de theaterzalen te vinden. Daarom hebben we het verhaal laten schrijven door de bandleden zelf.''



De regisseur heeft zich toch vaak afgevraagd: waar ben ik aan begonnen? Van de Witte (41) werkt al jaren als componist, arrangeur, tekstschrijver en acteur. Ook was hij vijftien jaar lang onderdeel van het cabaret-duo Droog Brood. Hij raakte bij de musical betrokken door regisseur Jasper Verheugd. ,,Ik nam het stokje van hem over toen Jasper uit het project stapte. Ik had al langer ambities als regisseur, maar dit regiedebuut kwam onverwacht snel op mijn pad. Eerlijk gezegd kende ik De Jeugd niet eens zo goed. Maar de musical, een idee van creatief producent Eric Holman, zag ik in mijn hoofd helemaal voor me. Het moest een ode worden aan de muzikaliteit van Bas Bron.''



,,De muziek diende als vertrekpunt van de voorstelling. Bron heeft een heel eigen stijl. Gaandeweg werd ik steeds meer fan en wist ik dat ik niets aan die stijl wilde aanpassen. Alles wat er tijdens de voorstelling te horen is, moest uit zijn tracks komen. Het moest een theatrale vorm worden van wat De Jeugd is'', aldus Van de Witte.