Een veelzijdig ondernemer

Jan de Koning (23 augustus 1946 - 26 augustus 2016) verkocht zeilkleding, champagne, Frans porselein en zilver. In zijn zaken aan het Haagse Lange Voorhout kwam de happy few over de vloer. Niet alleen voor de champagne die rijkelijk vloeide en de kaviaar die er te krijgen was. Ze kwamen ook voor Jan die het graag iedereen naar de zin maakte. Of het nou een directeur van een multinational betrof of een gast in het hostel van zijn zoon aan de Prinsegracht.



Jan werd geboren in het gezin van een loodgieter aan de Haagse Weimarstraat. Omdat hij een baantje kreeg in een, nog steeds bestaande, outdoorzaak aan het Regentesseplein, kwam hij in contact met vissers en visgerei. Zonder dat hij zelf ooit een hengel had uitgegooid, laat staan dat hij verstand had van haken en molens, begon hij een groothandel in visspullen.



Een onderneming die succesvol werd en hem in contact bracht met het Noorse kledingmerk Helly Hansen waarvan hij importeur werd. Jan verkocht thermokleding en overlevingspakken aan oliemaatschappijen en aan personeel dat op booreilanden werkte. Daarnaast wist hij de zeilkleding van Helly Hansen zo goed in Nederland in de markt te zetten, dat het Noorse bedrijf hem vroeg dit kunststukje ook in andere Europese landen te volbrengen.