Een vrouw met een missie

Ireen Keller-Quack (9 november 1948 - 4 maart 2017) kwam als 17-jarig Wassenaars meisje op de brommer naar de Haagse Hooikade waar ze Willem en Petra van Heck hielp bij het vervullen van hun missie. Van Heck had in het verzet gezeten en was tegen het eind van de oorlog gepakt en op transport naar Buchenwald gezet waar hij in april 1945 door de Amerikanen werd bevrijd. De Haagse meubelmaker kwam te voet weer terug.



Tijdens zijn tocht zag hij het verdriet van de vele ontheemden en nam zich voor om in Den Haag een thuis te maken voor mensen zonder woning. Aan de Hooikade kocht hij een vervallen koetshuis dat hij, met oud hout uit gesloopte kerken, opknapte tot een middeleeuws juweel.



Bazaars

Er hing een bijzondere sfeer in Het Oude Koetshuis waar zwervers op adem konden komen en een kop koffie of soep kregen. Die sfeer trok ook gewone mensen naar binnen. Toeristen of Hagenaars die het bijzondere pand eens van binnen wilden zien. Ireen voelde zich thuis bij het idealistische echtpaar en ging ze helpen met het organiseren van bazaars en het verkopen van kaarsen om fondsen te werven. Ze reed, met Willem achterop de brommer, langs arme mensen om geld en steun te brengen.



Hoewel ze tot haar pensioen een keurige baan had als secretaresse op de afdeling neurologie van het Leyenburg ziekenhuis, kende Ireen ook goed de weg in de Haagse achterbuurten.



Ze trok zich ook het lot van dieren aan. Als bestuurslid van de Haagse Dierenbescherming kroop ze in varkenspakken en koeienkostuums om aandacht te vragen voor het leed in de bio-industrie. Ze was al op leeftijd toen ze bij de dierenbescherming haar grote liefde ontmoette. Een wat oudere ingenieur die dezelfde idealen koesterde als zij en die haar hielp in Het Oude Koetshuis om ontheemden een thuis te bieden.



Toen het echtpaar Van Heck overleed zette Ireen, met enkele andere vrijwilligers, hun missie voort totdat Ireen, die praktisch was en zag dat alle vrijwilligers wat ouder werden, voorstelde het pand te verkopen en met de opbrengst een fonds voor Haagse sociale doelen te starten. De 'middeleeuwse' meubels van Van Heck, die Het Oude Koetshuis de bijzondere sfeer hadden gegeven, bracht ze onder in de martelkamer van de Gevangenpoort en in Museum Rijswijk.



Inloophuis

Toen Ireen longkanker kreeg kwam ze in contact met Inloophuis Haaglanden. Een huiselijke ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten. Al snel werkte Ireen er ook als vrijwilliger. Ze werd secretaris van het bestuur en zorgde er onder andere voor dat door de jaarlijkse collecte de kas van het inloophuis een substantiële injectie kreeg. Voor deze en al haar andere maatschappelijke inzet ontving ze een lintje en de Haagse Stadspenning.



Ireen was nog maar kort met pensioen toen ze de diagnose alvleesklierkanker kreeg. Kordaat, en niet zonder gevoel voor humor, rondde ze haar zaken in korte tijd af. Dankzij de goede verzorging van familie en de thuiszorg kon Irene thuis worden verpleegd. Ze stierf na een kort ziekbed op 68-jarige leeftijd.