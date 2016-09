Eenderde ramen in Doubletstraat vaak leeg

Dat blijkt uit gesprekken met direct betrokkenen in de straat. Met name de gestegen huurprijzen van de peeskamers zouden de oorzaak van de leegstand zijn. Voor een dagdeel moet nu vaak 100 euro worden neergelegd. ,,Voor sekswerkers wordt het steeds moeilijker om dat terug te verdienen'', zegt Jesca Slooter van Spot 46, het informatie- en adviescentrum voor seksueel dienstverleners. ,,Zeker omdat daarnaast ook de aanloop in de straat sinds de crisis is teruggelopen.'' Spot 46 is bezig de oorzaken van de leegstand te onderzoeken.



Verhard

Een ander veel genoemd punt is de veranderende sfeer in de straat. Waar het vroeger onder de vrouwen gemoedelijk was, is de situatie mede door de steeds hogere huurprijzen verhard, zo stelt Jurriaan Koops van hulpverleningsorganisatie De Haven. ,,Vrouwen geven onder druk van geldzorgen gemakkelijker toe aan mannen waar ze anders nee tegen zouden zeggen. Dat komt het veiligheidsgevoel niet ten goede.''



Ook de politie ziet dat de situatie in de Doubletstraat is veranderd. Naast de zomerperiode, waarin veel vrouwen tijdelijk teruggaan naar familie, denkt de politie dat ook de 'strenge controles op de naleving van bijvoorbeeld het betalen van belasting een rol kunnen spelen'. ,,Mogelijk kiezen vrouwen ervoor om te werken in plaatsen waar deze wetgeving minder streng wordt gehandhaafd'', zegt een woordvoerder. ,,Het mogelijke antwoord zal een combinatie van factoren zijn.''



Woonwijk

De prostitutie in de Doublet­straat is omwonenden al langer een doorn in het oog. ,,Dit past niet in een woonwijk,'' zegt buurtbewoonster Shireen Poyck. ,,Zeker niet nu de sfeer de laatste jaren steeds grimmiger wordt. Hard geschreeuw, vechtpartijen, parkeeroverlast, gegooi met glaswerk. Natuurlijk, je zou nóg strenger kunnen handhaven, maar elke keer een politiemacht in je straat maakt het woongenot er ook niet beter op.''



De problemen in de 'Doublet' zijn ook een hangijzer in de lokale politiek. Daar is de ChristenUnie een van de drijvende krachten die sterk aanstuurt op sluiting van de prostitutieramen. ,,De structurele leegstand in de Doubletstraat is een extra reden om ook de rest van de ramen zo snel mogelijk te sluiten'', zegt raadslid Pieter Grinwis. ,,Het moet een aantrekkelijke woonstraat worden, net als in de rest van het gebied.'' De gemeente liet eerder al weten dat het uitkopen van de exploitanten te duur is.



Iets dat ze bij Spot 46 niet zien zitten. ,,Wij staan er niet achter als de Doubletstraat gesloten zou worden,'' zegt Slooter. ,,Het aantal sekswerkers blijft en het probleem is dat het voor hen steeds lastiger wordt om legaal te kunnen werken.''



