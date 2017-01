Eerbetoon aan Chuck Deely tijdens Stukafest Den Haag

Chuck zou eigenlijk een optreden verzorgen in een studentenkamer in het Student Hotel aan de Hoefkade. Door zijn overlijden, afgelopen maandag, wordt dat optreden nu vervangen door het eerbetoon.



De organisatie staat open voor suggesties.



Komende maandag is er ook een eerbetoon aan de straatmuzikant in het Paard van Troje. De herdenkingsbijeenkomst wordt gepresenteerd door cabaretier Sjaak Bral. Naast diverse sprekers zal nachtburgemeester René Bom, Tim Akkerman, het Couperus Cello kwartet, trio Remmelt, Muus en Femk en singer-songwriter Pyke de Grood hun laatste eer bewijzen aan de Haagse icoon. Darpan van Kuik is de initiatiefnemer van deze herdenking.