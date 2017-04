Eerbetoon aan Golden Earring in de Terletstraat

De Terletstraat nummer 13 was destijds (begin jaren '60) het huis van bassist Rinus Gerritsen. Daarnaast was het de oefenruimte van de muzikanten die destijds nog 'The Golden Earrings' heetten. Gitarist George Kooymans woonde om de hoek in de Hulshorststraat 145. Zanger Frans Krassenburg in de Schaarsbergenstraat op nummer 154 waar hun eerste single 'Please go' werd gecomponeerd.



Op zaterdag 6 mei wordt op de gevel boven het portiek van de Terletstraat 13 de tekst 'It's always good to be back home' onthuld. Aansluitend wordt door Patrick Lejewaan van de naastgelegen tabakzaak Het Prijspaleis een minifestival opgezet. De viering duurt is van 12.00 tot 17.00 uur.