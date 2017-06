‘Eerherstel voor Anton Heyboer’

Even Vragen AanAnton Heyboer (1924-2005) was voor de meeste Nederlanders een excentriekeling die met vijf vrouwen samenleefde. Maar hoofd collecties Doede Hardeman wil met een tentoonstelling in het Haagse Gemeentemuseum eerherstel bewerkstelligen voor de kunstenaar.

U heeft het over eerherstel. Was Heyboers reputatie dan zo naar de maan?

,,Zijn reputatie was een soort persiflage van het kunstenaarsgenie. Hij was bekend om de gekte, zijn optreden met André van Duin zeg maar. En van de roddelpers. Dat heeft zijn kunstenaarsbestaan overschaduwd. Mensen realiseren zich niet meer dat hij in de jaren 60 en 70 een belangrijke, internationaal gevierde kunstenaar was.’’

Welke internationale musea hielden hem in de gaten?

,,Het MoMa in New York kocht vanaf de jaren 60 meermaals werk van hem aan. Het Gemeentemuseum trouwens ook. Zijn werk werd getoond op de Documenta in Kassel en in 1975 werd hij samen met David Hock ney en Lucian Freud in het LACMA in Los Angeles gepresenteerd als een van de belangrijkste Europese schilders van het moment.’’

Wat zien we vanaf 26 augustus?

,,Meer dan honderd werken uit de periode van de jaren 50 tot en met 70. Veel etsen en ook een schilderij. In de jaren 70 stapte hij namelijk over naar de schilderkunst.’’

Quote Het is het grootste werk dat Anton Heyboer ooit maakte Doede Hardeman

Wat moeten we zeker bekijken tussen 26 augustus en 4 februari?

,,Het werk Het Goede Moment. Dat wordt voor het eerst geëxposeerd in Nederland. Het is het grootste werk dat Anton Heyboer ooit maakte, een doek van drie bij zes meter, en het was bedoeld voor Documenta in 1964 in Kassel.’’