Agenten bekogeld met stenen door omstanders bij onderzoek

Het was onrustig vannacht in de Schilderswijk. Rond half 12 gisteravond kwam een politiebusje in botsing met een andere auto op de Vaillantlaan, en dat trok veel bekijks. Jongeren begonnen met stenen te gooien en agenten uit te schelden. ,,Er is een steen door een ruit gevlogen'', zegt een woordvoerder van de politie. ,,Het opstootje was van korte duur. We konden deze mensen snel wegkrijgen door een linie te maken van agenten''. Er waren daarvoor tientallen agenten op de been.



De woordvoerder benadrukt dat er geen gewonden bij de belaging zijn gevallen. Er zijn ook geen aanhoudingen geweest.



Nadat de rust was wedergekeerd, werd de politie getrakteerd op een warme bak koffie. Op social media tonen agenten hun waardering voor deze actie. ,,Wat een toppers! Na uren van werken achter een afzetlint, waarbij we onze handen helaas voller hadden aan oproerkraaiers in plaats van het ongeval zelf, werden wij blij gemaakt met koffie en thee van buurtbewoners! Dat doet goed!'' schrijft de politie op Facebook.