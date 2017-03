Eerste animatiefilm in Omniversum is 'gááf en beetje eng'

Alle driehonderd zitplaatsen vullen zich in rap tempo, het licht dimt.

Drie schattige blauwe vliegjes vullen het halfronde scherm. Deze ondernemende Nat, slimme IQ en grappige Scooter maken hun droom waar door stiekem mee te vliegen met de eerste reis naar de maan. Het lukt ze om aan boord te komen van de Apollo 11, op de vlucht die astronauten Armstrong, Aldrin en Collins later wereldberoemd zou maken.



Hoopgevend

Julie beweegt in haar stoel vrolijk mee op de maat van de opzwepende muziek. Dat is alvast hoopgevend. Een halfjaar geleden moest ze nog trillend van angst de bioscoopzaal van Pathé uitgedragen worden tijdens Finding Dory. En dat was al tijdens het voorstukje.



De enige die haar gedrag nu wat minder kan appreciëren is een oudere dame voor haar, die zegt last te hebben van haar schoppende beentjes. Schoentjes uit dan maar.



Zodra de raket met daarin de gevleugelde vriendjes met brute kracht gelanceerd wordt, gillen Simon en Julie het uit van opwinding. ,,Wow, het beeld trilt helemaal!'' roept Julie die ondertussen zenuwachtig het entreekaartje tussen haar vingertjes klemt. ,,Mama, ik vind het een beetje eng. Hoe lang duurt het nog tot ze op de maan landen?''



Bloedstollend

In de bloedstollende 50 minuten die volgen, vraagt ze drie keer 'wanneer het verhaal nou afgelopen is'. Een ruimtefilm met veel herrie is toch niet helemaal aan een klein meisje besteed.



Simon daarentegen is zo geboeid dat hij vergeet hapjes van zijn favoriete snacks te nemen. Het regent vragen uit zijn mond. ,,Waarom zetten ze een vlag op de maan? Kunnen ze niet door de maan heen zakken als ze er zo op lopen? Waarom zien die ruimtemannen er precies hetzelfde uit?''



De teleurstelling is even later groot als the end op het scherm verschijnt. ,,Nou, waarom is het nú al afgelopen?'' vraagt hij boos. ,,Het was zo gaaf. Kunnen we niet gewoon blijven zitten, totdat 'ie nog een keer begint?''



Virtual reality

De volgende voorstelling start drie uur later, dus dat gaat 'm niet worden. Gelukkig kunnen zijn ouders het nog een beetje goedmaken met een virtual reality-reis door de ruimte: de nieuwe attractie in de ontvangstruimte van het Omniversum. Vier minuten duurt het avontuur. Dat kan Julie, net bekomen van de 'enge bioscoopfilm', ook nog wel aan.



,,Dat is gek zeg, als ik mijn hoofd draai, gaat het beeld mee. Het lijkt net alsof ik echt in een ruimteschip zit'', constateert Simon - met speciale bril op - opgewonden. Julie grijpt ondertussen met haar handjes naar snoepjes die virtueel worden rondgestrooid door een astronaut. ,,Hihihi!'' Haar lach is helemaal terug.



In de auto op weg naar huis concluderen de twee dat 'de film met de bril op' toch wel het allercoolste was. ,,Ik zou ook wel echt naar de ruimte willen'', zegt Simon stoer. ,,Maar dan niet in een echte raket, want dat vind ik eng. Liever met een zweefmachine, die niet zo hard gaat.'' Fly me to the moon draait nog een halfjaar in het Omniversum, deze voorjaarsvakantie elke dag om 10.00, 12.00 en 15.00 uur. Daarna op woensdagmiddag en in de weekenden. Tickets kosten 10,75 euro voor volwassenen en 8,75 euro voor kinderen.