Eerste dag van mega-klus aan verkeersader verloopt soepel

Op het stadhuis werd in de verkeerscentrale de doorstroming van het autoverkeer de hele dag nauwlettend in de gaten gehouden. Daarvoor waren ook nog wat extra camera's opgehangen bij de belangrijke wegen in en om de stad. Bovendien zijn een paar verkeersregelaars op de motor uitgerust met camera's zodat snel te zien is waarom iets niet lekker loopt met het verkeer in en om Den Haag.



Normaliter is de verkeerscentrale alleen tijdens doordeweekse dagen bemenst, maar gedurende de werkzaamheden aan de belangrijke doorgaande route van de Raamweg en Koningskade zal dat ook in het weekeinde het geval zijn. ,,Zo kan direct de nieuwste info over de snelste route op de elektronische borden langs de weg worden gezet'', legt Van Schaick uit.



Zo staan op de Burgemeester Patijnlaan, de Waldeck Pyrmontkade en de Groot Hertoginnelaan elektronische borden die aangeven of de automobilist op het moment van passeren sneller via de S100 (Centrumring) danwel de S200 (via de Hubertustunnel) de stad kan verlaten.