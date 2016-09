Eerste Haagse UIT Nach: Een 'proeverij' van voorstellingen

Dames Das

Aan twee in glimmend zwart gestoken vrouwen, de Dames Das, zal het in elk geval niet liggen. Wulps kirrend proberen ze bezoeker Sjors Jaarsveld uit Zoetermeer 'in de benen te krijgen'. Jaarsveld laat het zich prettig aanleunen. ,,Ik kom hier om me te laten verrassen. En dat lukt aardig tot nu toe. Ik zie het als een proeverij, zij het dan niet van hapjes maar van kersverse programma's.''



Hapjes zijn er trouwens wel op het Voorhout, waar op een hoog podium singer-songwriters, bandjes en dj's elkaar afwisselen. En die hapjes zijn nog gratis ook, op voorwaarde dat je van ijs houdt. Met achter de kar Lindertje Mans, actrice bij Firma Mes.



,,Het is een leuke, ludieke manier om aandacht te vragen voor de voorstelling waarmee we over anderhalve week komen'', vertelt ze tussen het scheppen door. Het is een verwijzing naar IJS&VIS, een Romeo en Julia-achtig stuk dat op een bijzondere locatie in de Binckhorst gespeeld zal worden en waarin de bekende Haagse ondernemersfamilies Simonis en Talamini (van Florencia) tegenover elkaar komen te staan.



Aan de zijkant van het podium torenen een man en een vrouw boven iedereen uit. Ze lopen op stelten en zijn ingehuurd om bezoekers te begeleiden. Levend Lijf, onder die naam opereren ze tijdens hun act die valt binnen de categorie van het straattheater. ,,Je kunt het in een uurtje leren'', verzekert de vrouwelijke helft, Esther van Leeuwen. ,,Bij ons duurde het wat langer, want we hebben allebei hoogtevrees.''



Bij elkaar 9.000 bezoekers worden er geteld, onder wie veel jongeren. ,,Dat is fijn'', zegt Sampagnita Wisse namens de organisatie, in het besef dat jongeren vaak niet makkelijk de weg naar bijvoorbeeld de Stadsschouwburg vinden.