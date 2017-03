Eerste honderd werknemers tekenen voor STiP-baan

Het is de aftrap van de in totaal duizend banen die de gemeente Den Haag heeft gecreëerd voor mensen die zelf moeilijk aan werk komen. De nieuwe medewerkers gaan maximaal drie jaar aan de slag bij hun werkgever. Het werk zit in de semipublieke sector. De mensen krijgen dus een functie als onder meer als conciërge op scholen, assistent in de zorg of op sportvelden.



De mensen die in aanmerking komen voor de STiP-banen zijn afhankelijk van de bijstand, ouder dan 56 jaar of door omstandigheden al enige tijd niet meer aan het werk. Door hen op deze manier aan werk te helpen, krijgen ze volgens de gemeente de kans om werkervaring op te doen.



Voorwaarde voor de banen is wel dat het niet ten koste gaat van al bestaande functies.