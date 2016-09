Eerste jaren nog geen azc in Leidschendam

Gemeentebelangen is 'blij voor de omwonenden'. Net als de VVD, die in augustus nog om afstel vroeg van het veelbesproken asielzoekerscentrum, onder meer vanwege 'gebrek aan draagvlak'. ,,De VVD zag allang dat de noodzaak er niet meer was'', aldus fractievoorzitter Astrid van Eekelen. ,,We hopen dat de wethouder aan de slag gaat met deze sterk verrommelde plek.''



Volgens wethouder Kist (Wonen) zijn zowel het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de eigenaar van Schakenbosch nu aan zet. Voor de resterende periode in 2016 en 2017 is in Nederland al voldoende opvangcapaciteit beschikbaar. Leidschendam-Voorburg zou in die periode alleen nog statushouders huisvesten, waarvoor de gemeente op drie locaties sociale woningen wil bouwen.