Eerste Kamer mogelijk eerder terug op Binnenhof

Blok gaat zich nu 'maximaal inspannen' om de Eerste Kamer eerder terug te laten keren dan pas na 5,5 jaar, schrijft hij. Hij gaat het streven opnemen in het Programma van Eisen, dat eind 2018 klaar moet zijn. De Eerste Kamer is blij met de opstelling van de minister. Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer stuurde eerder al een brief naar Blok over de verplaatsing van de Senaat, die volgens haar langer zou duren dan nodig was.



Op het Binnenhof doet nu de schatting van 2,5 jaar de ronde dat de Senaat elders zou moeten huizen, maar het Rijksvastgoedbedrijf denkt niet dat dat zal lukken.



Naar verluidt wordt 15 procent van de totale renovatiekosten van 475 miljoen euro besteed aan de Eerste Kamer. Niet iedereen was blij met deze hoge kosten. Vanuit de SGP, D66, de PVV en de SP klonken kritische geluiden.