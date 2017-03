Eerste koersdag Duindigt mogelijk geschrapt

De openingsmeeting 26 maart zal naar verwachting vandaag nog worden geschrapt. Paul Mulder, bestuurder van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport, zit met de handen in het haar door de ontstane situatie: ,,Door het uitblijven van de verkoop zit Duindigt zonder exploitant. Ook heeft de firma Kuinder een contractuele betalingsachterstand aan Duindigt van twee ton over 2016. Daardoor is er sprake van achterstallig onderhoud en is er onvoldoende prijzengeld beschikbaar. Verder zijn er geen horecafaciliteiten en problemen met de infrastructuur. Het is onder deze omstandigheden niet verantwoord om te koersen.''



Over het lot van de zestien andere koersdagen dit jaar zegt Mulder nog geen uitspraak te kunnen doen. ,,We bekijken het voorlopig van week tot week.''



Handtekening

Partijen leken drie weken geleden nog overeenstemming te hebben bereikt, maar de toekomst van Renbaam Duindigt hangt nog steeds aan een zijden draadje, omdat één of meerdere financiers van koper Kuinder af is gehaakt. Uit naam van de firma Kuinder zette Margreet de Ruiter al op 31 december 2015 haar handtekening onder het voorlopig koopcontract. Ook de exploitatie van de renbaan zou per 1 februari 2016 in handen komen van Kuinder.



Op Renbaan Duindigt rust een hypotheekschuld van ongeveer zes miljoen euro. Omdat de sport niet in staat is de schuld en de jaarlijkse rente van drie ton af te lossen, staat het landgoed voor 12 miljoen euro te koop.