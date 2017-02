Eerste studenten Cyber Security Academy studeren af

Voordat de eerste lichting van 19 studenten op de Haagse campus van de Universiteit Leiden hun diploma in ontvangt neemt, haalt hun hoogleraar Jan van den Berg herinneringen op aan hoe het ook alweer begon, vierenhalf jaar geleden. En hoe 'bobo's uit Den Haag en omgeving' bij elkaar kwamen, omdat het de spuigaten uitliep met cybercriminelen die hele samenlevingen konden ontwrichten. Daar moesten goed ingevoerde professionals tegenover komen te staan. ,,Ik was daar als nederige wetenschapper bij aanwezig, want ze moesten ook iemand erbij hebben die wist wat cybersecurity was...'' Het leidde tot de oprichting van de Cyber Security Academy (CSA), pal tegenover station Laan van NOI, de plek waar nu de eerste studenten hun afstudeerprojecten presenteren. Onder wie ook Gert Ras, in het dagelijks leven hoofd van het Team High Tech Crime, een speciale eenheid van de Nationale Politie.

Criminele platforms

Hij dook in de ondergrondse wereld van criminele platforms waar druk wordt gehandeld in alles wat voor de bovengrondse wereld een bedreiging vormt - variërend van drugshandel tot manipulatie met andermans creditcards. Ras: ,,Normale criminaliteit raakt steeds meer verweven met cybercrime. Dat komt door de laagdrempeligheid. Je hoeft er geen verstand van te hebben, je kunt alle technologie die je nodig hebt gewoon kopen.'' Maar om die snel uitdijende, virtuele onderwereld in kaart te brengen, dat valt nog niet mee. Toch weet Ras nu al veel meer dan vier jaar geleden. Bijvoorbeeld dat op meer dan 80 procent van al die ondergrondse fora het Russisch de voertaal is. En hij ontwikkelde strategieën om die platforms uit te roken. Hoe? ,,Door wantrouwen en verwarring te zaaien. Door wachtwoorden te achterhalen en te achterhalen wie de kopstukken zijn.''

Boevenstaten

Kraesten Arnold, met cybercriminaliteit belast bij het ministerie van Defensie, baart het vooral zorgen dat ook complete landen door cyber-aanvallen zozeer kunnen worden bedreigd dat ze met elkaar in oorlog raken. ,,Boevenstaten kunnen doen wat ze willen'', waarschuwt hij. En een cyberaanval van het ene land geeft het andere land juridisch het recht om desnoods militair terug te slaan.''



Het is de hoogste tijd voor internationaal bindende afspraken, vindt Arnold. Maar die gaan er volgens hem niet komen, want net als in de gewone politiek is het ook op internet ieder voor zich. ,,Die afspraken komen er in mijn optiek pas nadat er eerst een verwoestende cyberaanval is gekomen.''



Of dat nog niet verontrustend genoeg is, komt Herbert Leenstra namens KPN vertellen dat je straks ook in je eigen, autonoom rijdende auto niet veilig meer bent. ,,De auto wordt een computer op wielen'', legt hij uit, ,,maar wel een computer die heel snel veroudert en dan een gemakkelijke prooi wordt voor hackers die het verkeer in de soep willen laten draaien.''