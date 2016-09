Eet- en drinkfestivals op herhaling in Den Haag

Het nieuwe evenement was tussen mei en september te vinden in de stadsparken van Den Haag, 's-Hertogenbosch en Utrecht. Uiteindelijk bleken Den Haag en Utrecht de populairste locaties. Samen waren ze goed voor 12.500 wijn- en bierliefhebbers.



Speciaalbieren

Bezoekers van Festival Dorst proefden in het Haagse Westbroekpark speciaalbieren en wijnen, afkomstig uit alle windstreken. De dranken werden begeleid door gerechten die ze haalden bij verschillende foodtrucks. Het eten werd afgepast op de wijn en het bier tijdens de wijn-, bier- en spijsproeverij. In totaal waren er zeventig wijnen te proeven en evenveel speciaalbieren. Verder was er live muziek, dj's van vroeger en ander creatief vermaak tijdens het festival.



Het succes heeft de organisatie van Festival Dorst doen besluiten komend jaar weer de stadsparken van Den Haag, 's-Hertogenbosch en Utrecht aan te doen.



Populair

Evenementen die zich richten op drank en eten lopen goed. Zo hield Rootz vorig jaar december de tweede editie van het Winterbier Festival in het Haagse centrum. Daar kwamen ruim 2.500 bierliefhebbers op af. Tijdens dat tweedaagse festival waren meer dan zeventig speciaalbieren van twintig verschillende brouwerijen uit Nederland, België en Duitsland te proeven. Vanwege het succes overwoog de organisatie het festival dit jaar uit te breiden naar drie dagen.



Ook Food Truck Festival TREK blijft populair. Het evenement was dit jaar van 9 tot en met 11 september eveneens te vinden in het Westbroekpark, voor de derde keer op rij. Naast eten en mobiele keukens was de afgelopen editie ook gericht op theater en muziek. Bovendien was er een ouderwetse rupsbaan aanwezig.