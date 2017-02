EHBO-cursus om leven van hond te redden

Hebben alle medewerkers van Happy Life een EHBO bij honden-certificaat?

,,Jazeker, om bij ons te mogen werken is het verplicht om een EHBO-cursus te volgen. Voordat een medewerker aan de slag gaat, volgt hij of zij een cursus aan de Martin Gaus Academy in Lelystad. In één dag leer je de basisvaardigheden om eerste hulp te kunnen verlenen.''



Wat is het verschil tussen een EHBO-cursus voor honden en voor mensen?

,,Er zijn vooral overeenkomsten. De EHBO-doos ziet er in principe hetzelfde uit. In een menselijke koffer zit alleen geen bandje om de mond van het slachtoffer mee dicht te maken. Bij honden moet dat wel, omdat ze kunnen gaan bijten als je bijvoorbeeld jodium op de wond wilt doen.''



In welke situaties moet je je EHBO-vaardigheden inzetten?

,,Het is bij ons gelukkig nog niet voorgekomen, maar honden kunnen met elkaar gaan vechten. Ze kunnen hierdoor lelijk gewond raken. Je leert ook de hondentaal kennen en kunt een gevecht meestal voorkomen.''



Kun je een hond ook mond-op-mondbeademing geven, net als bij een mens?

,,Ja, dit kan. Je plaats alleen niet direct je mond op de snuit van de hond. Je hand, die is gevouwen in een tuitje, vormt de schakel tussen jouw mond en de snuit van de hond.''



Waarom zouden mensen zonder hond ook een EHBO- cursus bij honden moeten volgen?

,,Honden kunnen net als mensen in een noodsituatie terechtkomen. Het is dan fijn om te weten hoe je moet handelen.''