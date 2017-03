Eigenaar door burgemeester gesloten winkel in zak en as

Ja, hij had inderdaad een wapen in zijn winkel, geeft de 68-jarige winkelier grif toe. ,,Op aanraden van een klant, die me er aan hielp. Ik zou zelf niet weten hoe ik er aan zou moeten komen.'' ,,Ik heb hier al heel wat meegemaakt,'' legt Nederpel de aanwezigheid van een stroomstootwapen in zijn winkeltje uit. ,,De winkel is al verschillende keren overvallen. Mijn zoon heeft er een trauma van, hij werd geslagen met een honkbalknuppel.''



Verstopt

De politie vond het wapen twee weken geleden bij een inval, Nederpel had het verstopt in zijn grote groentesnijmachine. Het bijna antieke apparaat staat achterin het 25 vierkante meter grote winkeltje dat hij al 43 jaar draaiende houdt. In 1973 nam hij de zaak over van zijn vader. ,,En ik doe hem niet over zolang ik het nog zelf kan. Ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen. Ik mis nu al de praatjes met de klanten.''



De politie nam ook messen in beslag. ,,Broodmessen en een aardappelmes voor dagelijks gebruik,'' zegt Nederpel. ,,Dit was vroeger een groentewinkel en ik snij nog wel eens wat groente. En nu snij ik wel eens een broodje voor klanten. Raar dat ze dat ze die messen in beslag hebben genomen, dat zijn geen moordwapens.''



Drank

Verbaasd is hij over de aantijgingen dat hij sterke drank verkocht. ,,Die sterke drank stond in een privéruimte. In december heb ik een voorraad gekocht omdat ik hoorde dat de prijzen van sterke drank omhoog zouden gaan.'' Die drank was voor eigen gebruik, bezweert Nederpel. En dat de gemeente vermoedt dat hij ook alcohol aan minderjarigen verkocht? ,,Ik ben daar nog nooit voor beboet,'' zegt de Rijswijkse winkelier.



Hij vindt de sluiting van zijn winkel 'waardeloos' en heeft meteen een bezwaarschrift ingeleverd bij het gemeentehuis. ,,Ik betreur deze hele gang van zaken. Ik doe alleen maar mijn best.''