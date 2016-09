Eigenaar John de Jong verlaat Harbour Group

John de Jong is vanaf het begin betrokken geweest als oprichter een aandeelhouder van het bedrijf. In 2014 verkocht hij zijn aandelen aan Richard van Leeuwen en zijn zij samen verder gegaan.



Harbour Group Europe begon in Scheveningen met The Harbour Club. Daarna is het uitgegroeid tot een internationaal keten met vestigingen in Rotterdam, Amsterdam en Ibiza. De ambitie van het bedrijf is dit aantal nog te laten groeien. Zo komen er nog onder andere vestigingen in Londen en Barcalona.