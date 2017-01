Einde Rijswijks pontje troept veel emoties op

Voor niet-Rijswijkers zijn de emoties rond het pontje over de Vliet lastig voor te stellen. Maar bij Rijswijkers zitten die hoog, heel hoog. De reacties op het voorstel van het gemeentebestuur om zo'n pontje niet meer in de vaart te nemen, zijn soms zelfs hartverscheurend. ,,Ik ben zó verdrietig'', zegt de 80-jarige Henny van der Horst van de gelijknamige eenmansfractie. ,,Dit is kiezersbedrog.''



Strijd

Want behalve de sentimenten die aan het onderwerp kleven, wordt er ook een bittere politieke strijd over gevoerd. Tachtig jaar voer het pontje zonder veel problemen van de ene naar de andere kant van de Vliet bij Rijswijk: het fiets- en voetveer Keereweer.



Totdat het in 2012 voor minder geld moest, de schipper na 21 jaar moest plaatsmaken voor een minder ervaren man aan het roer en er prompt een aanvaring gebeurde waarbij twee opvarenden overboord sloegen. Einde pontje.



Onderzoek

Maar het pontje bleef onderwerp van gesprek en was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een onderwerp. In het coalitieakkoord is zelfs vastgelegd dat onderzocht zou worden of het mogelijk is opnieuw een pontje te laten varen.



Nee, concludeert het gemeentebestuur op basis van twee jaar onderzoek: duur, verkeerstechnisch weinig relevant en ook bij potentiële gebruikers is er te weinig enthousiasme. Al helemaal niet onder vrijwilligers met een vaarbewijs, want dat zou de kosten van varen nog kunnen drukken.



Ed Braam, voorman van Beter voor Rijswijk, vindt dat het zwakste argument. ,,Als we zoeken in de bakken met uitkeringsgerechtigden vinden we echt wel iemand met een vaarbewijs die er op kan gaan varen.'' Desnoods iemand met een uitkering zo'n opleiding geven, speelt in zijn achterhoofd.



Draaien

Waar het merendeel van de partijen geneigd is of zelfs uitgesproken heeft om zich bij het voorstel neer te leggen, blijft het pruttelen in de gemeenteraad. Al is het maar om elkaar nu te beschuldigen van '180 graden draaien' bij een eerder ingenomen standpunt.



De SP - eerder warm voorstander van het pontje maar ook coalitiegenoot - hangt dat boven het hoofd als een eerste voorzichtige reactie leidend is. ,,We hebben er grote moeite mee dat het pontje weg is, maar je merkt dat de interesse ervoor minder is. Ingehaald door de tijd. De mensen vragen er niet meer om en moet je dingen doen waar mensen niet meer om vragen?''