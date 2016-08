Eindelijk afscheid van vervallen eiland aan de Pier

Het voormalige attractie-eiland was al 'jaren en jaren' een doorn in het oog van zowel toeristen als de ras-Scheveningers. Zo weet de 76-jarige Maarten Taal te vertellen dat het eiland ,,van het begin af aan een flop was." ,,Ik ben een geboren en getogen Scheveninger. De achternaam 'Taal' verklapt het natuurlijk al. Aan boord van de vissersboot Scheveningen 118 zaten destijds vier Maartens Taal. Het beeld van de Scheveningse Vissersvrouw had op mijn moeder gebaseerd kunnen zijn. Zij stond ons altijd in klederdracht uit te zwaaien", lacht Taal.

Jarenlange ergernis

Als echte Scheveninger weet hij te vertellen dat de inwoners er niet rouwig om zijn dat het eiland vandaag werd afgevoerd. Het was een smet op het blazoen van de geliefde Pier. ,,Ik kan me zelfs de oude pier nog herinneren. Toen de nieuwe begin jaren '60 werd gebouwd, was dat een enorm succes. Iedereen moest het gezien hebben. Net zoals met het reuzenrad nu. Eind jaren '70 werd dat eiland erbij gebouwd voor een onderwater wonderland. Maar ze vroegen er 'aardige' prijzen voor. Dus het heeft maar een paar jaar geduurd voordat het eiland leeg kwam te staan."



Trots terug

Volgens de Scheveninger ergert iedereen zich er sindsdien aan. Naast Taal staat de 65-jarige Duco Reule. De Zoetermeerder is vandaag ook speciaal voor het wegslepen van het eiland gekomen. ,,Ik heb ze het hier neer zien zetten en nu wilde ik het ze hier weer weg zien halen", legt hij uit.



Reule die zelf altijd in de bouw heeft gewerkt vraagt zich af of ze de stalen kolommen en 'die duikplank die er nu hangt' ook nog weg gaan halen. Beide heren concluderen dat de boulevard en de Pier er de laatste jaren een stuk beter uit zijn gaan zien. ,,We kunnen er nu weer trots op zijn."