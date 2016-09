Eindelijk een guillotine in Den Haag, mét bloed

Gebruikt

Volgens Van Baalen zijn de gebruikssporen van de Franse creatie duidelijk zichtbaar. ,,Aan de waterschade, zoals het verrotte hout, is te zien dat zij lang buiten heeft gestaan. Dat hebben we gerestaureerd. Ook zijn er nog bloedspetters zichtbaar. Daaraan kan je zien dat die zeker in gebruik is geweest.''



Marco wijst naar de witte, kleine stipjes op het hout aan de voorkant van het werktuig. Precies op de plek waar het hoofd naartoe moet zijn gerold, nadat het van het lichaam werd gescheiden. ,,Die hebben we uiteraard laten zitten, want het moet wel zo authentiek mogelijk blijven. Maar hoe vaak de guillotine is gebruikt en waar ze precies vandaan komt, blijft een mysterie. Wel weten we dat het uit 1797 komt, omdat dat jaartal in het hout is gekerfd.''



Volgens de verzamelaar van wie de guillotine is aangekocht, heeft het apparaat in ieder geval een hele reis achter de rug. ,,Volgens de verzamelaar is het mogelijk dat ze uit Frankrijk komt, maar hij vertelde ook dat ze in de 19e eeuw in Italië moet zijn geweest.'' Of deze geschiedenis op waarheid berust, is echter nog maar de vraag.