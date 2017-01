Eindelijk een naam voor pinguïnbaby's nu geslacht bekend is

Hoera een jongetje! Hoera een meisje! De blauwe en roze slingers kunnen negen maanden na uitkomen van de eieren worden opgehangen: nu pas is het geslacht van de twee Humboldt babypinguïns die in mei in Sealife Scheveningen ter wereld kwamen bekend.



Om het geslacht van een pinguïn te bepalen kan je het dier niet simpelweg 'even ondersteboven' houden, maar moet er bloed worden afgenomen. Dit kan pas als de dieren er oud genoeg voor zijn. Na de uitslag van de bloedafname uit de voetjes van de zwart-witte kuikens, konden het jongetje en meisje ook eindelijk een naam toegekend krijgen: Dani en Lisa.



Verhuizing

Over enkele maanden zullen broer en zus naar Portugal verhuizen - zonder hun ouders. ,,Het is niet zielig voor de ouders om de kinderen weg te halen", meent Marjolein Kemna, hoofd dierenverzorging in Sealife. ,,Aangezien de ouders inmiddels geen koppel meer vormen bestaat er kans op incest en in een ander Sea Life centre kunnen ze dan weer een partner vinden."



De pinguïn die in juli vorig jaar uit zijn ei is gekomen is nog te jong om bloed bij af te nemen. Het geslacht van deze 5 kilo wegende baby is dus ook nog niet bekend. Wel is het zeker dat deze pinguïn niet zal hoeven te verhuizen, maar gewoon in Scheveningen blijft.