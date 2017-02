'Eindelijk' kijkt Thorbecke uit op het Torentje

Het standbeeld werd zaterdagmiddag onthuld door premier Mark Rutte en burgemeester Jozias van Aartsen. Tal van (oud-)politici waren daarbij aanwezig. ,,Eindelijk is het dan zover'', zei Van Aartsen. ,,Bijna 145 jaar na zijn begrafenis. Dit monument eert niet alleen de grootste Nederlandse staatman, het doet ook een appel op ons. Ook nu koesteren sommigen de hoop dat alles bij het oude kan blijven. Er zijn zelfs mensen die de klok terug willen draaien. Die weg is een doodlopend spoor.''



Rutte: 'goed dat Thorbecke meekijkt'

Premier Rutte is blij dat het standbeeld te zien is vanuit zijn werkkamer in het Torentje. ,,Zolang daar een liberaaal zit kunnen we elkaar elke dag groeten. En als er ooit, in de verre toekomst, geen liberaal meer zit, is het extra goed dat deze staatsman op het Torentje kijkt.''



Toen en nu

Kunstenaar Thom Puckey heeft het standbeeld van Johan Rudolf Thorbecke (1798- 1872) gemaakt. In Amsterdam en Zwolle stonden al monumenten voor de liberaal die historici beschouwen als 'de grootste staatsman van de negentiende eeuw'. Den Haag moest lang wachten. In 2005 nam de lokale VVD het initiatief. Het standbeeld toont Thorbecke, uitgevoerd in wit marmer, zittend aan een bureau. Hij kijkt door een venster naar de 'moderne tijd', waar een groepje mensen overlegt.



Grondwet

Thorbecke is de grondlegger van de parlementaire democratie. Hij werd in 1848 gevraagd om een nieuwe Grondwet te ontwerpen, waarna er ook rechtstreekse verkiezingen kwamen. Hij leidde drie kabinetten.