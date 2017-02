Eindelijk slaapt Romaysa (3) weer in een echt bed

Uit de schuldenKapster Els Mainy is een genie. De Haagse wordt uitgeroepen tot hairstyliste van het jaar. Maar dan gaat de kapsalon failliet en belandt ze diep in de schulden. Samen met haar dochtertje zwerft ze van huis naar huis. Nu is de ellende voorbij.

Wat was Els Mainy blij. Stond ze daar als gewone Haagse toch maar mooi op een podium in Londen. Uitgeroepen tot internationale hairstyliste van het jaar. ,,Het was zo'n speciaal moment. De wereld lag aan m'n voeten. Ik zag m'n carrière al helemaal voor me, als de persoonlijke hairstylist van allerlei buitenlandse beroemdheden.''



Nog geen jaar later lag alles in puin. Weg mooie carrière, weg baan. Geen dak meer boven haar hoofd. Geen vaste relatie meer. En o ja: een torenhoge schuld. ,,Het enige mooie was de geboorte van m'n dochtertje Romaysa. Voor de rest wist ik van ellende niet meer hoe ik het hoofd boven water moest houden.''

Gemakzuchtig

Quote De problemen schoof ik gewoon voor me uit. Later zou ik alles wel afbetalen Els Mainy Als kind leert Mainy al niet goed wat de waarde is van geld. ,,Bij ons thuis werd er niet gelet op hoeveel geld er precies binnenkwam. Je kocht wat je nodig of waar je zin in had.''



Die gemakzuchtige levensstijl houdt Mainy zelf ook een tijdlang vol. ,,Zorgpremie? Waarom zou ik die betalen? Ik was toch sowieso verzekerd.'' En met haar baan in een kapsalon heeft ze genoeg inkomen om niet elk dubbeltje te hoeven omdraaien. ,,De problemen schoof ik gewoon voor me uit. Later, als ik een gevierd hairstyliste was, zou ik alles wel afbetalen.''

Failliet

Maar dan gaat plotseling de kapsalon failliet. Mainy's inkomen valt van de een op de andere dag weg. ,,Vanwege mijn schulden werd ik gekort op mijn WW-uitkering. Toen kon ik de huur niet meer betalen en werd ik mijn huis uitgezet.'' Tot overmaat van ramp loopt ook haar relatie met de vader van haar dochtertje Romaysa stuk.



Ze staat er helemaal alleen voor. Gelukkig kan ze intrekken bij haar moeder. Maar ook die periode in haar leven wordt bepaald geen succes. ,,Mijn moeder eiste dat ik een groot bedrag voor kost- en inwoning betaalde. Ik kon haar niet duidelijk maken dat ik het geld helemaal niet had. Dat gaf veel spanningen.''



Aanvankelijk probeert Mainy er het beste van te maken. ,,Ik dacht wel even snel voor mezelf te beginnen. Ik ben toch immers goed in m'n vak? Klanten zouden vanzelf wel komen.'' Maar dat loopt net even anders. ,,Ik merkte dat het helemaal niet meeviel om je als nieuwkomer in te vechten in de kapperswereld. Ik huurde een plek in een bestaande kapsalon, maar het lukte me niet een klantenbestand op te bouwen. Wat ik ook deed aan promotie, de stoel bleef leeg.''





Bijltje

Noodgedwongen gooit Mainy het bijltje erbij neer. En dan blijkt het allemaal nóg erger te kunnen. ,,Omdat ik niets kon bijdragen aan het huishouden, had mijn moeder het op een gegeven moment met me gehad. Ze zette me op straat. Daar stond ik dan.'' Vrienden bieden uitkomst. ,,Ik heb alle wijken van Den Haag en alle steden in de omgeving gezien. Waar heb ik niet geslapen? Delft, Zoetermeer, Ypenburg... Ik raakte de draad soms zelf ook wel eens kwijt.''



De vader van Romaysa is ook allerminst blij met de situatie. ,,Hij vond het natuurlijk maar niks dat ik van adres naar adres zwierf. Hij dreigde zelfs met een advocaat om de volledige voogdij over Romaysa over te nemen. Gelukkig is het niet zover gekomen, maar het leidde wel tot enorm veel stress.''

Els Mainy en Romaysa hun leven inmiddels weer op orde.

Op de vlucht

En ja, die schuld maakte het er niet beter op. ,,Op het dieptepunt stond ik 68.000 euro in het rood. Ik had werkelijk geen idee hoe ik dat ooit moest terugbetalen. Ik was ervan overtuigd dat het de rest van m'n leven zo zou blijven: continu op de vlucht voor problemen.''



Ook officiële instanties willen of kunnen Mainy niet helpen. ,,Zelfs bij het Leger des Heils kon ik niet terecht. Ik belandde onderop de wachtlijst. Man, ik heb wat afgejankt.''



Dan komt de dag dat ze via via hoort over het project van de gemeente Den Haag om jongeren van hun schuldzorgen af te helpen. ,,In eerste instantie dacht ik dat ik daar al te oud voor was. Toen bleek dat ik mee kon draaien in een proef was er eindelijk weer hoop voor me.''

Stroomversnelling