Elegante danseres uit Indië

Elisabeth van Tuinen - Bake (11 april 1923 - 27 december 2016) was een danseres. Zelfs toen ze, ruim in de negentig, voorzichtig stoepje op en stoepje af schuifelde was haar dansachtergrond onmiskenbaar.



Een rollator raakte ze niet aan. ,,Ik val elegant'', zei ze weinig geruststellend als haar kinderen vroegen of ze niet toch zo'n loophulp moest gebruiken. Elisabeth had voor volle zalen gedanst in de nadagen van Nederlands-Indië. Ze was met de handschoen getrouwd en vol goede moed, na de oorlog, die ze in Den Haag had doorgebracht, teruggekeerd naar het land van haar jeugd.





Ze genoot van haar solo-optredens op muziek van Debussy, ook al was de setting bijna onwerkelijk. De politionele acties waren in volle gang maar ondertussen zat de schouwburg vol en werden er feesten gevierd en bals georganiseerd. Plakboeken met lovende recensies over het klassieke repertoire van Elisabeth deden haar later wel­eens naar deze bijzondere periode terug verlangen.



Haar echtgenoot, die als bestuursambtenaar getuige was van de gruwelen in de strijd om Indië had een andere kijk op die laatste koloniale jaren. Hij besloot dat het verstandiger was om naar Nederland uit te wijken en naast zijn werk daar een studie rechten te voltooien. Voor hem was de verhuizing naar Den Haag een stap vooruit. Voor Elisabeth lag dat iets anders.



Haar jeugd en opvoeding in een bevoorrecht milieu in Bandung en haar tijd als danseres hadden haar niet voorbereid op het inwonen, met een baby, bij haar schoonfamilie in het Haagse Benoordenhout. Later toen ze in de Riouwstraat haar eigen gezin en haar eigen huis had, kreeg ze gelukkig huishoudelijke hulp van een kordate Scheveningse in klederdracht. Elisabeth gaf haar kinderen een culturele opvoeding waarbij een grote rol voor de muziek was weggelegd. Want hoewel Elisabeth zelf niet meer danste voor publiek bleef ze geïnteresseerd in alles wat met dans en muziek te maken had.



Genève

Ze verhuisde met haar gezin naar Genève toen haar echtgenoot ging werken voor GATT; het General Agreement on Tariffs and Trade, een voorloper van de Wereldhandelsorganisatie. Elisabeth voelde zich thuis in het internationale milieu en maakte vrienden onder diplomaten en journalisten. Ze was een uitstekende gastvrouw en zorgde ervoor dat haar huis altijd klaar was voor een ontvangst van logees die daar veelvuldig gebruik van maakten.



De kinderen waren al het huis uit toen ze, met haar echtgenoot die pensioneerde, terug naar Den Haag verhuisde. Ze was verguld met De Appel om de hoek en de tram die haar naar de schouwburg bracht. Elisabeth werd een vertrouwd gezicht in de Haagse Vivienstraat waar ze met haar echtgenoot meer dan dertig jaar woonde. Ze had de reservesleutels van alle buren onder haar hoede en was het vertrouwde adres om bij afwezigheid een postpakketje te laten bezorgen.



Ondertussen ging Elisabeth, een klassiek geschoolde danseres, mee met haar tijd en verdiepte zich in de moderne dans. Toen een kleindochter van haar in Genève een dansschool opende, probeerde ze zelfs hiphop te leren waarderen. Iets wat haar, eerlijk gezegd, niet meer helemaal lukte.



Elisabeth van Tuinen - Bake stierf, na een periode van afnemende gezondheid, op 93-jarige leeftijd.