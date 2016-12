Elektrische rolstoel mag weer mee in HTM-bus

Gebruikers van elektrische rolstoelen mogen van openbaar vervoerder HTM sinds ruim een jaar niet mee in de stadsbus. De zware hulpmiddelen zouden niet veilig genoeg vervoerd kunnen worden. Het besluit leidde tot flink wat beroering bij rolstoelgebruikers én politieke partijen in de raad. De HTM werd zelfs op de vingers getikt door het college voor de rechten van de mens, maar weigerde lange tijd halsstarrig om de gebruikers van elektrische rolstoelen tegemoet te komen.



Er is nu tóch een oplossing gevonden. ,,Op de vloer van de bussen komt ruw materiaal'', zegt Wim Carabain van belangenorganisatie Voorall. ,,Dat moet ervoor zorgen dat een rolstoel minder makkelijk gaat schuiven. Op die extra anti-sliplaag komt het logo van een rolstoel, zodat precies duidelijk is voor wie die plek is bedoeld.''



Prototype

De fabrikant van de bussen, MAN, legt nu de laatste hand aan het ontwerp. ,,Ik heb goede hoop dat in de loop van januari het eerste prototype beschikbaar is. Dan zouden we in februari kunnen testen. Als dat goed uitpakt, krijgen meteen daarna alle bussen de nieuwe, ruwe vloer,'' aldus Carabain.



Een woordvoerder van de HTM bevestigt dat het bedrijf achter de schermen werkt aan een oplossing, maar wil zich nog niet vastpinnen op een datum. Bovendien moet nog worden uitgemaakt wie opdraait voor de kosten. ,,We zijn hierover in gesprek met onze opdrachtgever, de Metropoolregio'', zegt hij.



Carabain denkt niet dat dat tot onoverkomelijke problemen zal leiden. ,,Uit gesprekken heb ik al begrepen dat geen van de betrokken partijen dwars gaat liggen. Dus ik verwacht echt dat de problemen snel uit de wereld zijn.''



Reageren? hc.lezers@ad.nl