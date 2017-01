Elif populairste Haagse meisjesnaam

Dat blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die zoals elk jaar een lijst publiceerde van de namen die ouders het vaakst gaven aan hun baby. De top 5 in Den Haag is afgezien van kleine verschuivingen vergelijkbaar met die van de jaren daarvoor.



Elif is sinds een aantal jaren een populaire meisjesnaam onder Turken in Nederland. 31 Haagse baby's kregen in 2016 deze naam.



Op nummer twee en drie van de Haagse babynamenlijst staan respectievelijk Sara en Sarah, gevolgd door Julia, de naam die ook landelijk al jaren in de top 5 staat. De top 5 van meisjesnamen in Den Haag wordt afgesloten door Lina.



Islamitisch

De top 10 bij jongens wordt gedomineerd door islamitische namen: Mohammed (op drie verschillende manieren geschreven), Yusuf en Ali. Het Haagse ranglijstje wijkt duidelijk af van de landelijke lijst, waarin Anna, Emma, Tess, Sophie en Julia de populairste meisjesnamen zijn. De populairste jongensnamen van het land zijn Daan, Noah, Sem, Lucas en Jesse.



Dat verschil is niet zo verwonderlijk; in Den Haag wonen relatief veel allochtonen. Ook in de andere grote steden, zoals Rotterdam, is bijvoorbeeld Mohamed (de naam van de islamitische profeet) een populaire naam.



Marokkaanse ouders geven deze naam vaak aan hun eerstgeboren zoon. Met dubbel 'm' komt deze naam bij meer bevolkingsgroepen met een islamitische achtergrond voor.



Muhammed, de Haagse nummer twee, is doorgaans weggelegd voor Turkse baby's.