'Elke dag aan dezelfde tafel met Maradona'

Erg teleurgesteld?

,,Nee, hoor. Ik vind het al mooi dat we waren genomineerd. En ik ben nog steeds trots als ik aan onze knuffelactie tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord denk. Ik had verwacht dat we niet zouden winnen. Liverpool en Borussia Dortmund hebben de prijs samen gewonnen en dat zijn grote clubs met veel meer fans die stemmen.''



Maar u had het toch wel een beetje gehoopt?

,,Natuurlijk. Als je daar op rij 4 tussen de andere genomineerden zit, wil je winnen ook. Ik had mijn speech wel tien keer geoefend.''



Was het toch leuk om mee te maken?

,,Het is één grote geweldige ervaring geweest. We werden als vips behandeld. Ik was Mister Koos. We vlogen business class en werden met een limousine naar het hotel gebracht. We liepen daar tussen grote namen uit het voetbal rond.''



En met Diego Maradona op de foto?

,,Die kans wilde ik niet laten lopen. De IJslanders gingen met 500 mensen op de foto. Dat hebben wij niet gedaan. Wel zaten op een bepaalde moment Van Basten, Rijkaard en Seedorf achter ons en ben ik naar ze toegelopen. Ik moet het vragen: kan ik met jullie op de foto? Dat was geen probleem. We zaten elke dag aan één grote tafel met Maradona te ontbijten, geweldig. Het meest bijzondere vond ik dat Maradona Marco van Basten achterna rende om een selfie met hem te maken.''



Geeft dit inspiratie om weer een mooie actie met de supporters te bedenken?

,,Als kleine club heb je eigenlijk nooit kans om te winnen omdat de meeste stemmen gelden. Maar dat geeft niet. ADO heeft wereldwijd reacties gekregen op de actie in september.''