Elke dag uit eten in gemoedelijke sfeer

'Daar is Marco'', klinkt het hartelijk als een grote man met grijs haar 't Punt aan de Zwedenburg in het Haagse Mariahoeve binnenstapt. Hij stevent direct op de moderne open keuken af en laat een paar klinkende munten op tafel vallen. ,,Boter bij de vis'', zegt hij terwijl de chef-kok de 4,35 euro incasseert. De overige gasten hebben al via hun bewindvoerder voor de maaltijd en een toetje betaald. 't Punt is een restaurant van Middin. Een zorgorganisatie in deze regio die mensen met een beperking begeleidt en helpt. In 't Punt komen alle dagen van de week mensen samen die zelfstandig wonen, maar het moeilijk vinden om te koken.



Cyriel Tienhooven is de chef-kok van dienst. Hij heeft het deeg voorbereid dat staat te rijzen. Vrijwilligster Thora Mackay, een Schotse die ooit met haar in de olie- en gastechnieken werkzame echtgenoot naar Leidschendam verhuisde, heeft de mozzarella gescheurd, de ananas en de ham voorgesneden en een begin gemaakt met het uitrollen van het deeg. Het is pizza-avond en iedereen heeft er zin in. Op de achtergrond klinkt zachte cool jazz en daarna een rustig nummer van Borsato. Robin is de dj en houdt rekening met zijn publiek. Als Maarten binnenkomt klinkt even 'Ajax heeft de wereldcup'. ,,Ik houd van die club'', geeft Maarten toe ,,en van drummen.'' In de binnenzak van zijn jasje heeft hij drie paar drumstokken gestoken.