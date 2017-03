Elke dag voor de kust in de weer voor verse vis

Op een rij liggen alle boten in de haven aangemeerd, klaar om te vertrekken. De vissers lopen over de wankele dekken, kaplaarzen aan, petten of mutsen op en gehuld in dikke geruite overhemden en zware truien tegen de wind. Hun bulderende gelach is in de hele Scheveningse haven te horen.



Trots

Ook vandaag trekken de vissers erop uit, maar ook het afgelopen weekend voeren ze af en aan om de mensen van vis te voorzien. Een van hen is Jan Verschoor uit Monster. Het vissen begon voor hem ooit als hobby, maar nu kan hij zich niet meer voorstellen dat hij nog eens iets anders gaat doen. Zijn boot mag van hem prominent op de foto, want daar is hij trots op. Bijna liefdevol: ,,Ik heb haar al sinds 2005.''



Verschoor houdt van zijn werk. ,,Het is heel leuk'', zegt hij. Met ankers, dobbers en netten de kou in: hij doet het graag. Dit weekend heeft hij op kabeljauw gevist bij Hoek van Holland en dat zal hij ook de komende dagen doen. Tenminste, als het weer mee zit. ,,Vorige week kon ik niet uitvaren vanwege de storm'', meldt Jan.



Lastig

De winter is een lastig jaargetijde voor vissers, want dan is het donker, koud en vaak stormachtig. Vooral de laatste jaren had de wintervisserij het zwaar te verduren. ,,Ik weet niet waardoor dat precies komt, ik ben geen wetenschapper'', vertelt Jan. ,,Maar de klimaatverandering heeft er de laatste tijd zeker wat mee te maken gehad.'' Verschoor overweegt echter niet om er mee te stoppen. ,,Het gaat toch om geld. Het is koud, die wintervisserij, maar het is ook mooi.''



Voor hij uitvaart hangt hij de netten aan zijn boot voor de laatste keer goed. De wind rukt aan het versleten vlaggetje. Dan komt de boot langzaam op gang, een rookspoor achterlatend.