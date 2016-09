Elke maand Pegida in Den Haag? 'Niet op deze manier'

,,Als je dit soort groepen door de stad laat lopen, moet je op zijn minst zorgen dat tegendemonstraties ook op een voor iedereen zichtbare plek plaatsvinden, niet op een pleintje (Plein 1813, red.) achteraf'', zegt HSP-raadslid Fatima Faïd een dag na de eerste editie van de maandelijkse Pegida-betoging tegen het asielbeleid in Den Haag.



20 arrestaties

De politie was zondag massaal aanwezig. In totaal werden 20 demonstranten aangehouden, zowel aanhangers van de anti-islambeweging als hun tegenstanders. Vandaag zaten er nog vijf arrestanten vast. Bij twee blikjes met een dikke substantie die zondag werden ingenomen, blijkt het na onderzoek om rookbommen te gaan.



'Laat hen op de Koekamp blijven'

Pegida is van plan om voortaan elke maand in Den Haag te demonstreren. Protesteren is een belangrijk recht, stellen Haagse politieke partijen in een reactie. Maar gezien de ervaringen met Wagensveld zal de gemeente mogelijk maatregelen nemen, verwacht CDA-raadslid Daniëlle Koster: ,,Met het steeds weer dragen van zo'n shirt laat de organisatie zien dat het zich weinig aantrekt van het belang om het rustig te houden. Maandelijks op deze manier demonstreren lijkt me niet verstandig. Kies dan een andere locatie, niet meer de binnenstad. Laat hen op de Koekamp blijven.''



Op 9 oktober komt de anti-islambeweging weer naar Den Haag. Of Pegida dan evenveel ruimte krijgt is de vraag. Burgemeester Van Aartsen bekijkt in aanloop welke maatregelen nodig zijn voor een goed verloop: ,,Daarbij wordt natuurlijk ook gekeken naar het gedrag van demonstranten bij eerdere demonstraties'', meldt zijn woordvoerder.