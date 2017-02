Emotioneel verhaal Haagse agent in Kamer tegen geweld

Op het Newtonplein in het Valkenboskwartier probeerde de agent een jongen van 16 te arresteren die een prullenbak in de fik had gestoken. Maar daar bleek diens agressieve broer niet van gediend te zijn. Plotseling begon een groep van zo’n tien omstanders zich met de kwestie te bemoeien.



,,Ik kreeg opeens twee ferme vuistslagen in het gezicht”, vertelt Toet. Ik kwam ten val en werd liggend op de grond door de omstanders geslagen en geschopt. Op mijn hoofd en over mijn hele lichaam.’’ Ook zijn drie collega’s werden belaagd.



De agent is een van weinige ervaringsdeskundigen bij het rondetafelgesprek over geweld tegen hulpverleners dat de Tweede Kamer vandaag houdt. Dapper slaat hij zich door de pijnlijke episode heen. Het ergste vindt hij nog wel het filmpje dat van de mishandeling werd gemaakt en dat op internet werd gezet.