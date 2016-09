Emotionele oproep aan dief na gestolen telefoon

De tas van Marleen werd gisteren op de parkeerplaats van de Albert Heijn in Noordhove in Zoetermeer gestolen. Die is door de dief bij een bushalte teruggezet, maar zonder geld en telefoon. ,,Mijn geld mag je houden, maar je hebt hele grote problemen veroorzaakt door mijn telefoon mee te nemen'', schrijft de wanhopige vrouw in de brief die bij de Albert Heijn hangt. ,,Ik kan nu niet meer bellen en ook geen bankzaken regelen, maar dat is niet het belangrijkste. Er staan erg veel foto's op van mijn mooie dochters en ook mijn overleden dochter.''



De foto's van haar overleden dochter stonden alleen op de telefoon en heeft Marleen niet op de computer gezet. ,,Jij hebt al mijn herinneringen voor mijn dochters gestolen die voor jou geen waarde hebben, maar voor ons onbetaalbaar zijn. Anderhalf jaar met hele mooie herinneringen heb jij in 1 seconde kwijt gemaakt voor mij. Dit doet erg veel pijn.''



In de brief roept de radeloze vrouw de dief op om de telefoon weer in te leveren. ,,Ik hoop dat ondanks dat je steelt, toch ook gevoel in je hart hebt en kan begrijpen dat foto's niet te vervangen zijn.'' Het gaat om een witte Samsung note 4, met een lichtblauw hoesje.