Emotionele rap over vermoorde Triep

Het nummer is sinds vorige week met videoclip te zien en beluisteren op Youtube. In het nummer rapt Michiel Romijn dat hij zijn vriend nog altijd mist. ‘Het is al tien jaar geleden dat je ons hebt verlaten, en nog steeds is het overleven met de pijn’. En: ‘Ik mis je maatje Pas en dat zal altijd zo blijven’.



Dakmoord

Triep werd op 29 januari 2007 op klaarlichte dag tijdens een burenruzie door de 16-jarige Danny T. neergestoken met een keukenmes. Hij overleed ter plaatse.



De zaak werd vooral geruchtmakend nadat op internet een filmpje circuleerde, waarin de laatste momenten in het leven van Triep te zien waren.



Danny T. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en jeugd-tbs en is inmiddels weer op vrije voeten.