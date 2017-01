Emotionele uitvaart voor omgekomen agent Mario

Toespraken

Tweelingzus Kitty en broers Sander, Tim en Rik staken elk een kaars aan voor hun overleden broer. De plechtigheid moest aan het begin een korte tijd gepauzeerd worden omdat een van de aanwezigen medische hulp nodig had. Mario's vader Ed, die vandaag jarig is, was de eerste die met een brok in zijn keel een speech gaf. ,,Vanaf de eerste dag tot de laatste keer dat ik hem heb gesproken, sprak hij altijd over het plezier dat hij had tijdens zijn werk. Lieve Mario, we gaan je ontzettend missen. Rust zacht."



Vriendin Karin brak in tranen uit aan het begin van haar toespraak. ,,En dan ineens is alles anders. Je bent er niet meer, ik kan er niets aan doen om je bij me te houden. We waren vijf jaar samen en botsten vaak. Maar jij gaf mij vertrouwen, liefde en een thuis. Ik mis je hand in je mijne, je sterke armen om mij heen. Dank je wel dat ik je meisje mocht zijn. Ik hoop dat je vanaf boven naar ons kijkt." Tweelingzus Kitty sprak over de hechte band die zij had met Mario. ,,De zin 'het is mooier iets te verliezen dan iets nooit te hebben gehad, past bij jou'."



Door de grote belangstelling en betrokkenheid is de uitvaart via een livestream te volgen op YouTube.



Aangeslagen

Politiechef Paul van Musscher reageerde eerder aangeslagen op het overlijden, aldus een verklaring op Facebook: ,,Het grijpt de hele eenheid enorm aan wanneer een collega door een tragisch ongeval uit het leven wordt gerukt. Ik deel het gevoel van machteloosheid en verdriet met mijn mensen, die diep zijn geraakt door het verlies van hun collega. In Mario verliezen we een geliefd collega, een bevlogen politieman met passie voor het vak en voor de politie als organisatie. Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en collega's van Mario."