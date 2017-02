Emotionele Van Aartsen: Ik voel me klein en nederig

Van Aartsen heeft een gouden erepenning overhandigd gekregen en daarmee is hij nu ereburger. Hij werd er emotioneel van. ,,Ik word hier gewoon heel stil en heel klein van. Die mooie woorden, het ereburgerschap. Ik zal 't koesteren.''



Van Aartsen kreeg de penning uit handen van Tom de Bruijn, die de komende twee weken interim-burgemeester is totdat Pauline Krikke het stokje overneemt. ,,Als teken van grote dank voor zijn inzet. Waar nodig ging hij tegen de heersende mening in, zijn koers bepaalde en ten goede van de stad'', beredeneert De Bruijn de erepenning.



Speeches

In de vergadering werd Van Aartsen toegesproken door collega's. Commissaris van de Koning Jaap Smit prijst Van Aartsen om zijn vastberadenheid. ,,Van Aartsen is authentieke, eigenzinnige zelf gebleven, hield de rug recht toen krantenkoppen chocoladeletters werden'', zei hij. ,,De stad heeft een voortreffelijke burgemeester gehad. Iemand schoot me net aan en zei: het is een verdrietige dag. Dat zegt genoeg''.



Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam kwam aan het woord, die Van Aartsen 'door en door betrouwbaar' noemt.



Staatssecretaris Sander Dekker: ,,Jozias, ik ga je prijzen. Niet omdat het hoort maar omdat je het verdient'', begon Dekker zijn speech. Hij haalt verschillende anekdotes aan, waaronder de twijfel van de vertrouwenscommissie over de benoeming van Van Aartsen. ,,Kan de deftige meneer met gouden knopen en ietwat bekakte stem wel de burgemeester zijn?''



Receptie

Direct na afloop neemt Jozias van Aartsen meteen de bus richting Binckhorst. Daar is een speciale receptie voor hem in de Fokker Terminal waar genodigden de burgemeester nog even de hand kunnen drukken. Eerder zou hij naar de terminal gaan per rondvaartboot, maar dat is door de storm afgezegd.