En de mooiste etalages van Den Haag zijn...

Het is niet verbazingwekken dat De Bijenkorf als winnaar uit de bus is gekomen. Elk jaar maakt het warenhuis een heuse show van de onthulling van hun winterse pareltjes.



Mylène Govaard, Demi Elzinga en Merel Nederhof hadden dit jaar de eer gekregen om de etalages onder handen te nemen. ,,We zijn in het Mauritshuis gaan kijken om inspiratie op te doen'', vertelt Mylène over 'hun geheim'. Het thema voor de etalages is namelijk 'a Royal Winter', geïnspireerd op de tentoonstelling in het Mauritshuis 'Hollanders in huis: Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collection'. ,,We hebben daarom vooral gekeken naar het koninklijke.''



Demi is trots op hun zelfgemaakte staatsportret. ,,Het heeft wel een beetje humor, want op de achtergrond zijn twee prinsesjes een beetje stout aan het doen met de schilderijen van de royal family.''



Publiekslieveling

Volgens het publiek behoort ook Il Regalo tot de toppers. Deze winkel heeft de eerste prijs voor kleine ondernemingen in de wacht gesleept. ,,Ik heb geprobeerd om zo royaal mogelijk mijn etalage te versieren'', vertelt Arjan van Zanten, eigenaar van de interieurwinkel, trots. ,,Ik wilde dat je je een beetje in een sprookje zou wanen.''



,,De Bijenkorf ziet er altijd geweldig uit en er waren ook echt wel een aantal etalages die er ook heel mooi uit zagen, maar ik vond mijn etalage toch het mooiste'', aldus de eigenaar met een knipoog.