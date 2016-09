En opeens is de ander een monster...

Lijdend voorwerp

Het is het begin van een bijna uitzichtloze strijd. ,,Met natuurlijk de kinderen als lijdend voorwerp'', zegt Leoniek van der Maarel. De Leidschendamse is rouwtherapeut en gespecialiseerd in vechtscheidingen. ,,In veel gevallen komt zo'n stel dan bij een mediator. Maar die kijkt veel te vaak naar beheersing van het conflict, zonder naar de achterliggende oorzaken van de scheiding te kijken. Terwijl dat juist belangrijk is om het vertrouwen weer te herstellen. Als je samen kinderen hebt, kom je elkaar immers de rest van je leven nog tegen. Je moet weer door één deur.''



Samen met collega-therapeut Tineke Rodenburg ontwikkelde ze een nieuwe methode om vechtscheidingen te lijf te gaan. ,,Daarbij richten we ons met name op het verlies van de relatie. En naar de onderliggende oorzaken van de breuk. Zo vroegen we Ben en Jacqueline naar het begin van hun relatie. Er was een gezamenlijke kinderwens en een moeizaam proces met ivf. En er was de verbouwing van hun huis.



Gaandeweg werd het Jacqueline duidelijk dat zij ook een rol had in het geheel. Dat al haar aandacht naar het huis en de kinderen was gegaan. Dat ze te weinig met Ben was blijven praten.''

Door partners te laten zien wat ze elkaar hebben aangedaan, proberen Van der Maarel en Rodenburg het vertrouwen weer te herstellen. ,,Dat ze goede ouders zijn voor hun kinderen staat meestal buiten kijf. Maar goede ex-partners zijn, daarin zit 'm vaak het probleem.''