En wéér is het afwachten voor Bunkermuseum

In januari slaakten de vrijwilligers van het Haagse Bunkermuseum nog een zucht van verlichting. Hun 'kindje' was gered van sluiting, nu er na jaren eindelijk een geschikte, alternatieve locatie was gevonden.



Het museum, dat al acht jaar wordt gerund door vrijwilligers en in zijn bestaan ruim 250.000 bezoekers trok, was tot voor kort gevestigd in een voormalige nazibunker bij het Noordelijk Havenhoofd. Het bouwwerk staat nieuwbouw op het terrein van het oude surfdorp Fast in de weg.



Den Haag zocht de afgelopen jaren tevergeefs mee naar alternatieve locaties, maar geen enkele andere bunker in de omgeving bleek geschikt. Bijna hadden de vrijwillgers alle hoop opgegeven, totdat hun oog viel op een voormalige munitiebunker in het Westduinpark. Vier keer zo groot als de huidige bunker, waarin het museum veel meer publiek en scholen kan ontvangen en meer van zijn collectie kan laten zien.



De gemeente gaf in januari groen licht, waarna de Stichting Bunker Museum Den Haag meteen alle vergunningsprocedures in gang zette.

De verwachting was dat alles rond de zomer rond zou zijn, maar dat lijkt nu geen haalbare kaart meer. Zowel de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming als de Stichting Duinbehoud maken bezwaar tegen de omgevingsvergunning.



Vleermuizen

Volgens de bezwaarmakers maakt de beoogde locatie deel uit van een beschermd natuurgebied, waar bovendien vleermuizen overwinteren. De kans is volgens hen groot dat de dieren ook in de bunker zelf zitten. 'Wij denken dat er in Den Haag voldoende bunkers zijn die niet in kwestbaar natuurgebied liggen en die wel geschikt gemaakt kunnen worden voor een eventueel museum', schrijft de vereniging aan het stadsbestuur.



Maar dat is nu juist het punt: Er ís geen andere geschikte locatie, stelt Ruud Overvliet van de Stichting Bunker Museum. ,,Er zijn een heleboel opties bekeken, maar telkens was er weer wat. Dan weer te dicht bij een woonwijk, dan weer te dicht op een ander museum. We zijn jarenlang aan het lijntje gehouden door de gemeente.''



De nieuwe bezwaren overdonderen hem. ,,Het wordt ons niet makkelijk gemaakt'', verzucht hij. De bezwaren kloppen volgens hem ook niet. ,,Er kunnen onmogelijk vleermuizen in de bunker zitten. Hij is afgesloten, er komt niets in of uit.''



Uit een onderzoek dat de stichting op eigen kosten liet uitvoeren, blijkt bovendien dat er helemaal geen bijzondere flora en fauna leven in de omgeving van de bunker.