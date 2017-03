Enthousiaste en goede nieuwkomer

Gebalanceerd

Onze marbré is een knap gebalanceerd terrinegerecht opgebouwd uit gekonfijt eendenvlees, spek (lardo di Colonnata), hertenham en een zachte mousse van eenden- en kippenlever (precies genoeg). Wat zure groenten, ui en crostini vullen het gerechtje goed aan. Chapter pakt ons in. Ook met de hoofdgerechten. Daarin een verwijzing naar Curaçao met het gerecht hanging tender. Een stuk longhaas met bloemkool, haricots verts en boterige aardappeltaart (pommes Anna) naar Parijs voorbeeld. Het vlees heeft een intense jus meegekregen. En hoezo hanging tender? ,,Zo noemen ze dit vlees in Curaçao en dat klinkt toch een stuk fijner dan longhaas op de menukaart'', verklaart de gastvrouw. Vinden wij ook.



Het pork 2.0-gerecht is heerlijk vlees, - zowel geplukt als aan één stuk gebracht -, dat zo van je vork glijdt, met zoetige frietjes van pastinaak. Hoisinsaus geeft het ook nog eens een zoetige smaak mee. Jammer is hier de te zoute hand van de kok, vooral in de groente.



We sluiten af met heerlijke en gulle variaties van citroentaart en crème brûlée. Misschien iets te gul. De taart heeft een fris appelschuimpje met een zweempje calvados en ook nog een notencrumble en toefjes vanille-hangop. In de bowl met crème brûlée is het ook dringen. We proeven een stevig goede suikerlaag en custard, maar ook yoghurt, zoete merengue-bolletjes, Bastogne en mandarijn. Good dessert wil make you dance, staat op de kaart. Dat willen we wel, maar kunnen we nu niet meer.



We betalen 105,40 euro en gaan na de koffie liever maar happy op zoek naar een Curaçaose hangmat.