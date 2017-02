EO volgt 4-jarige Haagse Isabella

In elke aflevering staan acht 4-jarigen centraal. Op 20 februari zit daar ook de kleine Isabella bij. De EO wil met Het geheime leven van 4-jarigen een persoonlijk kijkje in de leefwereld van deze leeftijdsgroep geven.



'Hoe vinden ze hun plek in het kinderdagverblijf, sluiten ze vriendschappen, bereiken ze hun doelen en gaan ze om met teleurstellingen?', meldt de omroep in een persbericht.



Commentaar

Met meerdere camera's en audiozenders is het gedrag van de kleuters geregistreerd. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en pedagoog Minchenu Maduro keken mee en voorzien de beelden van hun commentaar. De EO laat hen 'vanuit een wetenschappelijk kader verklaren wat het gedrag van de 4-jarigen over hun toekomstperspectief zegt'.



,,Veel situaties zijn herkenbaar; ook in ons leven. De kinderen houden ons, hoe jong ze ook zijn, een spiegel voor'', aldus einderedacteur Nanette Zonnenberg.



BBC

Vorig jaar zond het Belgische VTM een vergelijkbaar programma uit. Al pakten zij uit met kleuters van 5. Maar het oorspronkelijke idee is van de Britse commerciële zender Channel 4. Zij begonnen in 2015 met The secret life of 4 years old. Het wist 3,5 miljoen Britten te boeien. Daarna volgden nog een special rond 5-jarigen.



Het geheime leven van 4-jarigen start op 20 februari op NPO1. Het wordt zes weken lang elke maandag om 22.05 uur uitgezonden.