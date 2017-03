'Er is nog zó veel om voor te leven'

Toen zijn arts opperde om een oproep te doen via de website doneeractie.nl wees Wateringer Olaf Briejer dat resoluut van de hand. ,,Ben je gek, ik ga niet om geld lopen bedelen'', gaf hij als eerste reactie. ,,Maar toen ik me er eens in ging verdiepen, verhalen las van anderen en zag wat voor enorme bedragen eruit voortkwamen, viel mijn 'bek' open. Dát had ik niet verwacht.'' Dus schreef Ingrid Timmers, de vrouw van Briejer, het levensverhaal van haar man in een notendop op de betreffende website. ,,Dat heeft al enkele donaties en hartverwarmende reacties opgeleverd. We hopen dat het lukt, al is er nog een lange weg te gaan.''



En dat terwijl tijd momenteel de grootste vijand is van Briejer, Hagenaar van oorsprong maar vanwege de liefde naar Westland gekomen. De voormalige vrachtwagenchauffeur is al ontelbare keren in het ziekenhuis opgenomen, maar wil van geen opgeven weten. ,,Ik wil nog zó veel in het leven'', zegt hij. ,,We hebben samen een flinke lijst van dingen die we nog willen doen. En ik zou dolgraag nog eens opa willen worden. We hebben een zoon en een dochter, van 28 en 23 jaar, dus ik hoop dat ik dat nog mag meemaken.''



Een 15 uur durende buikoperatie in Japan zou het leven van de Wateringer met járen kunnen verlengen, maar als dat niet gebeurt kan het ook zomaar elk moment afgelopen zijn. Door de jarenlange buikspoeling die Briejer moest ondergaan vanwege zijn nierproblemen, zijn de organen in zijn buik zó verkleefd dat hij nauwelijks meer kan eten. Deze zeldzame aandoening heet SEP, Sclerosing Encapsulating Peritonitis. Om te begrijpen hoe dat zo gekomen is, moeten we helemaal terug naar het begin.



Schrompelnier

Olaf Briejer werd geboren met een cystenier, ook wel schrompelnier genoemd. Een kleine, niet-ontwikkelde nier die niet werkte. ,,Daar kwamen ze achter toen ik 2 jaar oud was'', blikt de Wateringer terug in de woonkamer van zijn huis in de Herenstraat. ,,Op zich geen probleem, want mijn andere nier werkte prima. Ik heb ook altijd veel aan sport gedaan. Voetbal en waterpolo met name. Ik was een talentvolle keeper en speelde onder meer bij Texas DHB en Vredenburch. Toen ik 19 jaar was kreeg ik een profcontract aangeboden bij Excelsior. Ik was door het dolle heen.''