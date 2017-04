'Er wordt nu meer van brandweermensen gevraagd'

Prettige ligging

Regio Haaglanden is één van de laatste brandweerregio's in Nederland die een brandbestrijdingsbaan in gebruik neemt. Naast de kazernes in Zoetermeer, doen ook de vrijwilligers en beroepsbrandweerlieden uit Den Haag, Westland, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Delft vanaf nu elk jaar mee aan de testen. ,,In totaal telt Nederland vijfentwintig brandweerregio's. Landelijk zijn er dertig brandbestrijdingsbanen geplaatst. Na tien jaar onderzoek kan regio Haaglanden sinds gisteren ook meedoen aan het nieuwe Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). Dat was voor ons ook best spannend", vertelt coördinator PPMO Martin van Blitterswijk.



Uit verschillende locaties is uiteindelijk de kazerne aan de Brusselstraat in Zoetermeer gekozen vanwege de prettige ligging. ,,De brandweerlieden moeten natuurlijk in alle rust hun test kunnen doen. We keken ook naar parkeerruimte voor de deelnemers en of we de spullen gewoon kunnen laten staan en niet telkens alles weer hoeven op te ruimen. Het vergt best veel geregel om zo'n baan ergens op te zetten, waardoor het uiteindelijk iets later is geplaatst in deze regio dan in andere delen van Nederland."