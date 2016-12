'Er zit weer muziek in ons uitgebreide gebouw'

Hetzelfde geldt voor de aanpak van de al sinds 1981 bestaande grote zaal met podium. ,,Toen we daar bergkasten weghaalden omdat die nu elders kunnen staan, veranderde de akoestiek ook meteen. Het is een ingewikkelde puzzel waarmee we nu bezig zijn.''



Gelukkig is er die niet in te dammen drijfveer om muziek te maken en de zinnen te verzetten. Want dat is het mooie van muziek maken. Of je het al kan of niet, muziek maken valt altijd te leren, zeggen de muzikanten van St Caecilia. ,,We groeien nog steeds'', zegt Gerard Arends, trombone. Veelal met mensen die met pensioen gaan en iets willen oppakken. Ook zijn er mensen die al een instrument bespelen, maar ook nog een ander instrument onder de knie willen krijgen.



Voor lessen is ook ruimte bij de vereniging die leden trekt uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de rest van de omgeving.



De aanbouw was dan weliswaar een klus van twee jaar die is bekostigd met een gift van Fonds 1818 en nog wat sponsors, maar voor het grootste deel moest worden geleend bij de bank. Die aanbouw was hard nodig. ,,Er was echt te weinig bergruimte voor muziekinstrumenten en alle andere attributen die mensen nodig hebben zoals bladmuziek, soms kleding, versterkers.''



Lesruimte

De nieuwbouw en het bestaande podium in de zaal zijn verbonden door een deur om door 'op te komen'. ,,Artiesten kunnen zich omkleden in de lesruimte en dan het podium opkomen. Hoewel sommigen veel liever spelend opkomen via het gangpad.''



Het gebouw is niet alleen 'makkelijker' in de omgang voor de muzikanten die niet allemaal nog zware instrumenten en versterkers kunnen versjouwen. ,,We hebben een handig opritje gemaakt, zodat ook rolstoelers makkelijk binnenkomen.''