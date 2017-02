Erasmus zou nu een actieve twitteraar zijn

De interactieve expositie plaatst de rol die sociale media momenteel in de samenleving vervullen tegenover de uitvinding van de boekdrukkunst.

Er zijn 67 vroeg 16de-eeuwse en interactieve installaties te zien die in negen thema's de overeenkomsten tussen beide media tonen. De tentoonstelling zelf is ook een sociaal medium. Zo kunnen bezoekers ter plekke inloggen en hun meningen en voorkeuren delen.



Sociale media zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven en hebben een revolutie ontketend in mediagebruik en communicatie. Vijfhonderd jaar geleden werd ook een nieuw medium volwassen: het gedrukte boek.

Conn3ct is tot en met 21 mei te bezoeken.