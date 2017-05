Erepeloton in spanning: houdt Bourdonklok het dit jaar wél?

Man voor rechter die gluurgaatje boorde in vloer

10:55 Een man staat momenteel voor de rechter, omdat hij een gat in zijn vloer zou hebben gemaakt om naar zijn onderbuurvrouw in haar badkamer te gluren. De verdachte ontkent. Zijn reden voor het gat? ,,Ik wilde een kluis plaatsen op een bint in de vloer.’’