Ik ben zelf nooit ontgroend. Derhalve fungeert een beeld uit de film Soldaat van Oranje in mijn hoofd als mentaal memobriefje bij de term 'ontgroening'. Rutger Hauer die een soepkom zó hard op zijn hoofd gedrukt krijgt door Jeroen Krabbé, dat de kom in tweeën breekt en de schedel van Rutger bijkans ook. Zijn bloed mengt met de vermicelli van de soep, een kleurig tafereel.



Het schijnt dat dit moment Jeroen Krabbé heeft geïnspireerd om te gaan schilderen. Reden om Paul Verhoeven met terugwerkende kracht voor het Internationaal Strafhof te slepen. Maar ach, we nemen er een biertje op en nóg een - en nóg een.



We hebben iets te vieren: het studentenleven is nu officieel cultureel erfgoed. Omdat het volgens de jury een 'levende, dynamische cultuur' is. Lees: de kots van inmiddels lang afgestudeerde voorgangers kleeft nog aan de wenteltrap. 'Het bevordert de sociale cohesie'. Lees: sex à volonté. 'Het studententleven is belangrijk voor de identiteit van vele studenten'. Lees: kuddegedrag in optima forma. Wie zijn de beslissers van dat cultureel erfgoed? Die zijn op zeker zelf ook studenten geweest. Ik heb danwel nooit gestudeerd - ik wist bij geboorte alles al -maar ik ben wel vaak in studentensociëteiten geweest. Optreden voor een groep universiteitsstudenten is zelfs erg leuk.



Vaak wordt mij gevraagd wat het 'beste' publiek is. Mijn antwoord: hoogopgeleid en flink aangeschoten. Dat het ontgroenen van feuten en het nuttigen van neuten nu iets erfelijks en daarmee onsterfelijks heeft gekregen, is prima. Het devalueert echter wel de status van dat predicaat.



Niet dat die al zo verheffend was. Er staan veel regionale kaas- en worstsoorten op. Wie wil daar nu tussen staan? Toegegeven: prima weg te slikken met een studentenbiertje of dertig. Ik dacht bij 'erfgoed' zelf eerder aan klederdracht of kazematten. Molens en mallen van kerklokken. Uitgestorven folklore. Blijkbaar is dat idee zelf ook al achterhaald. Op naar de volgende laureaten van het cultureel erfgoed: de pokèmonjagers.